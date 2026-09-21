﻿Huracán ‘Polo’ se intensifica frente a México

• El sistema podría alcanzar categoría 5 esta semana, mientras las costas del Pacífico enfrentan condiciones adversas para habitantes, turistas y navegantes

El País

México.- El huracán Polo, de categoría 1, avanza lentamente sobre el océano Pacífico y se prevé que se fortalezca con rapidez durante las próximas horas mientras se aproxima a las costas del suroeste de México. El sistema mantiene una vigilancia por tormenta tropical entre Guerrero y Michoacán.

Polo se convirtió este lunes en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas superiores. A las 15.45, tiempo del centro de México, su centro se localizaba a unos 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 465 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ciclón se desplaza hacia el este a siete kilómetros por hora, una velocidad reducida que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), cambiará en las siguientes horas. Los principales riesgos para las zonas costeras y montañosas del Pacífico mexicano incluyen lluvias intensas, crecimiento de ríos y arroyos, deslaves, oleaje elevado y corrientes peligrosas.

El pronóstico del NHC contempla que Polo mantenga un desplazamiento lento hacia el este o sureste durante la noche de este lunes. A partir del martes por la noche se espera un viraje marcado hacia el oeste-noroeste o noroeste. Con esa trayectoria, el núcleo del huracán podría mantenerse cerca de la costa suroeste de México durante los próximos días. La previsión apunta también a que el sistema se desplace frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, lo que podría provocar inundaciones y deslizamientos, así como 10-20 centímetros de lluvia (cuatro a ocho pulgadas).

Polo atraviesa un proceso de intensificación rápida. El NHC prevé que alcance la fuerza de un huracán mayor —categoría 3 o superior— el martes y que continúe fortaleciéndose hasta mediados de semana. En su pronóstico emitido el lunes por la mañana, el centro estimó que podría registrar vientos de alrededor de 222 kilómetros por hora el martes, equivalentes a categoría 4, y de hasta 259 kilómetros por hora entre el miércoles y el jueves, una intensidad propia de categoría 5, no vista desde el huracán Otis en octubre de 2023.

El oleaje generado por Polo comenzaría a impactar tramos del litoral del suroeste mexicano desde el martes, con riesgo de condiciones peligrosas para la navegación menor, bañistas y comunidades cercanas a la costa. La vigilancia por tormenta tropical vigente abarca el tramo entre Tecpan de Galeana, en Guerrero, y Punta San Telmo, en Michoacán, lo cual implica que las condiciones asociadas a una tormenta tropical serán probables en esa área, por lo general dentro de las siguientes 48 horas.

Con información de El País

Foto: GOES