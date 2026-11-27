– El sector reporta niveles de 30 a 35 por ciento y atribuye su lenta recuperación a la inseguridad de años anteriores –

La hotelería de Chiapas apenas alcanza entre 30 y 35 por ciento de ocupación y sigue en proceso de recuperación, luego de años marcados por la inseguridad y la caída del turismo.

Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro, señaló que recuperar la confianza de los visitantes sigue siendo complicado.

Explicó que, aunque las condiciones de seguridad han mejorado, promotores turísticos todavía identifican al estado como un destino de riesgo. A ello sumó las secuelas de la pandemia, cuando la ocupación cayó hasta 10 por ciento, y la salida de visitantes hacia otras ciudades durante el Mundial de Futbol.

Niño Gutiérrez dijo que los niveles actuales superan los de 2025 y espera cerrar diciembre con una ocupación de entre 40 y 45 por ciento. Sin embargo, rechazó la propuesta de elevar del dos al cuatro por ciento el impuesto al hospedaje cuando, afirmó, los hoteles aún tienen habitaciones vacías.

También pidió regular los alojamientos ofrecidos mediante plataformas como Airbnb, pues considera que compiten con tarifas más bajas y sin las mismas obligaciones que los hoteles. La inconformidad, añadió, también es compartida por asociaciones de Tuxtla, Tapachula, Comitán y San Cristóbal.

Para el empresario, el reto no es solo atraer turistas, sino lograr que vuelvan a hospedarse en establecimientos formales.