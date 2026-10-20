Hoteleros se oponen a duplicar impuesto al hospedaje

– El sector advierte que la ocupación fue de 43% en 2025 y pide conservar la tasa de 2% para el próximo año –

Empresarios hoteleros de Chiapas rechazaron la propuesta de aumentar del dos al cuatro por ciento el Impuesto Sobre Hospedaje en 2027, porque encarecería las habitaciones y afectaría a negocios con baja ocupación. La propuesta es de la Secretaría de Turismo.

Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, señaló que la ocupación promedio en los principales destinos fue de 43 por ciento durante 2025, por debajo del 45 por ciento registrado en 2024. Añadió que el aumento de los costos operativos y los problemas de seguridad han dificultado la recuperación del sector.

El dirigente recordó que 88 de cada 100 establecimientos de hospedaje en el estado son microempresas, muchas de carácter familiar y con diez trabajadores o menos. Por ello, advirtió que duplicar el impuesto afectaría su capacidad para mantener instalaciones y conservar empleos.

Según los hoteleros, al sumar el IVA y el gravamen estatal, la carga sobre el alojamiento pasaría de 18 a 20 por ciento; en Tuxtla Gutiérrez llegaría a 21 por ciento por el impuesto municipal.

La asociación, junto con hoteles no afiliados, pidió mantener la tasa actual y abrir una mesa de diálogo con Turismo y el Congreso. También propuso regularizar la recaudación entre quienes ofrecen hospedaje mediante plataformas digitales y definir acciones para atraer más visitantes. (Foto: ABChiapas)