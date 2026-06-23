Honran a Rosario Castellanos en Secundaria del Estado

– Coneculta develó una placa en la escuela donde la escritora trabajó como bibliotecaria entre 1951 y 1952 –

El Coneculta develó una placa conmemorativa en la Escuela Secundaria del Estado, en homenaje a Rosario Castellanos, al cumplirse 101 años del natalicio de la escritora chiapaneca.

La ceremonia también incluyó la entrega de las obras Rosario Castellanos. Nací de mi sueño. Iconografía y Este lugar que soy. Poesía y pensamiento de Rosario Castellanos, como parte de las actividades para mantener vigente su legado literario.

El acto fue encabezado por Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, y Jorge López Becerra, director del plantel. Ambos recordaron que en este espacio Castellanos trabajó como bibliotecaria entre 1951 y 1952, cuando el inmueble albergaba al Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas.

Durante el homenaje se destacó que la escuela resguarda una parte de la historia cultural del estado y de una autora que enseñó a mirar la otredad, la desigualdad y la fuerza de la palabra.

En la ceremonia participaron el escritor e investigador José Martínez Torres y las escritoras Socorro Trejo Sirvent, Gilda Rincón, Lupita Gómez y Chary Gumeta. Alumnas de la secundaria recitaron poemas de Rosario Castellanos, acercando su obra a nuevas generaciones.