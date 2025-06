Hijos de los Beatles se reúnen para hacer música nueva

• Los tres hijos de la banda más famosa de la historia, colaborarán para hacer música nueva

Inglaterra.- Tres hijos de los cuatro miembros de la banda británica «The Beatles» se reúnen para hacer música nueva; ya tienen programada una canción.

De acuerdo con diversos medios de espectáculos británicos y norteamericanos, los tres hijos de la banda más famosa de la historia, colaborarán para hacer música nueva, el cual ya tienen programada una canción que saldrá a finales de junio.

Zak Starkey, hijo del baterista de los Fab Four, indicó que está trabajando en un proyecto de banda titulado Mantra Of the Cosmos y además, uno de sus sencillos contará con la colaboración de James McCartney y Sean Ono Lennon, hijos de Paul McCartney y John Lennon respectivamente.

La canción tendrá por nombre «Rip Off», pieza que ya se viene incluída dentro del álbum de la superbanda de Starkey, misma que anunció en su cuenta de Instagram con un reel que alude a la banda británica que lideró las listas de popularidad en la década de 1960.

Zak Starkey, baterista y músico nato, ya tiene experiencia en el mundo de la industria musical al trabajar con la banda «The Who» y con esta nueva iniciativa plantea acercar a las nuevas generaciones la música de sus padres; sin embargo, Starkey afirma que la canción no tendrá similitudes a The Beatles, pero si su esencia al incorportar instrumentos clásicos.

De acuerdo con otros medios, se informa que el mismísimo Paul McCartney, ya escuchó por adelantado parte de la canción y la pieza musical resultó grabada entre Nueva York y Londres bajo el sello parcial de Abbey Road Studios. La canción se disfrutará en todas las plataformas digitales.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial