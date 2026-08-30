Hijo de exdiputado planeó robo que terminó en crimen

– La FGE señala a Mario Ángel “N” como autor intelectual; el presunto tirador está prófugo y es buscado en Teopisca –

El asesinato del exdiputado local y exdirigente del PRI en Teopisca, Mario Ballinas Ramos, habría sido planeado por su propio hijo como parte de un robo, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

De acuerdo con las investigaciones, Mario Ángel “N”, de 38 años, fue detenido como presunto autor intelectual. El fiscal señaló que el hombre reconoció tener problemas de deudas y que, junto con otra persona ya identificada, habría planeado ingresar a la vivienda de su padre para robarle.

Ballinas Ramos, de 69 años y maestro jubilado, fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en el barrio Ramajal, con un disparo en el tórax. Los peritajes no localizaron puertas o ventanas forzadas, por lo que la Fiscalía estableció que quienes ingresaron tenían acceso al inmueble o eran conocidos de la víctima.

Llaven Abarca indicó que dos hombres participaron en el ingreso a la casa y que, al ser descubiertos, uno de ellos disparó contra el exlegislador. El presunto autor material permanece prófugo y es buscado mediante un operativo desplegado en la región.

Mario Ballinas Ramos había dirigido durante 20 años la Escuela Secundaria Técnica número 40 y se jubiló apenas en febrero. Su asesinato ocurrió un día antes de la fiesta principal de Teopisca en honor a San Agustín.