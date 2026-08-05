Hallan sola a bebé de cuatro meses en San Cristóbal

– El DIF Municipal mantiene a la menor bajo resguardo y pidió apoyo a la población para localizar a sus familiares –

Una bebé de aproximadamente cuatro meses fue localizada sola en la comunidad Laguna Grande, perteneciente al municipio de San Cristóbal de Las Casas, por lo que quedó bajo resguardo del DIF Municipal mientras se investiga cómo llegó hasta ese lugar.

De acuerdo con la información disponible, la menor fue encontrada en aparente situación de abandono. Tras el reporte, personal de las autoridades municipales intervino para protegerla y comenzar la búsqueda de sus familiares.

Hasta el momento no existen datos confirmados sobre la identidad de la bebé ni de las personas responsables de su cuidado. Tampoco se informó cuánto tiempo permaneció sola o quién la encontró en la comunidad.

El DIF Municipal pidió apoyo a la población para reunir cualquier información que permita ubicar a sus familiares y conocer las circunstancias en las que terminó sin compañía. Las personas que la reconozcan o tengan datos sobre posibles parientes pueden acudir directamente a las oficinas de la institución.

El caso seguirá bajo investigación hasta esclarecer su origen y determinar quién deberá hacerse responsable de su cuidado.