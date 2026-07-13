Hallan sin vida a dos jóvenes desaparecidos en junio

– Fabián y Luis Enrique ya fueron entregados a sus familias; no hay versión oficial sobre cómo murieron –

La búsqueda de Fabián de Jesús Guzmán González y Luis Enrique Vázquez Nucamendi terminó con la noticia que nadie quería recibir. Los dos jóvenes, reportados como desaparecidos desde el pasado siete de junio, fueron localizados sin vida y sus restos ya fueron entregados a sus familias en La Concordia.

Tras la activación de sus fichas de búsqueda, familiares y autoridades mantuvieron las labores para dar con su paradero. La confirmación de su muerte cerró semanas de incertidumbre para dos hogares que ahora realizan los actos de despedida en medio del dolor.

La noticia provocó consternación entre habitantes de la región Frailesca y entre amigos de los jóvenes, quienes expresaron apoyo a las familias durante este momento difícil.

De manera preliminar, versiones señalan que Fabián y Luis Enrique podrían estar relacionados con el hallazgo de ocho cuerpos localizado recientemente en una comunidad del municipio de El Bosque. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado ni por alguna autoridad competente.