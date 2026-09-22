Hallan restos humanos cerca de pozo en Ocosingo

– Pobladores del ejido 5 de Febrero reportaron restos aparentemente de un feto; autoridades investigan el caso –

Restos humanos aparentemente correspondientes a un feto fueron localizados entre la maleza y a un costado de un pozo en el ejido 5 de Febrero, municipio de Ocosingo, lo que provocó una movilización de autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes que se encontraban en la zona observaron los restos y dieron aviso a las corporaciones correspondientes para que acudieran al lugar.

Tras el reporte, personal médico también se trasladó a la comunidad para brindar atención y recabar información que pudiera contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

La zona quedó bajo revisión mientras se realizaban las primeras diligencias y se reunían datos sobre las circunstancias en las que los restos llegaron hasta ese punto.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que se trate de un feto ni han informado sobre su posible edad gestacional, procedencia o cuánto tiempo llevaba en el lugar.

Tampoco se ha establecido si existe alguna persona relacionada con el hallazgo. Las investigaciones deberán determinar la naturaleza de los restos y reconstruir las circunstancias del caso.

Las autoridades mantienen reserva sobre la información disponible. (Foto: Redes sociales)