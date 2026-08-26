Hallan muerto a hombre en el patio de vivienda

– Martín “N” tenía una lesión en la cabeza; investigan si cayó de una escalera o de la parte alta de la vivienda –

Un hombre identificado como Martín “N” fue localizado sin vida la tarde de este miércoles en el patio de su vivienda, en el barrio El Tancón, municipio de Arriaga. El caso es investigado y, de manera preliminar, se considera la posibilidad de una caída desde una altura considerable.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos pidieron apoyo a los servicios de emergencia después de observar al hombre tendido en el patio y sin responder a los llamados. Familiares también acudieron al domicilio al ser informados de lo ocurrido.

Paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar y confirmaron que Martín “N” ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo tenía una lesión visible en la cabeza y, a pocos metros, fue localizada una escalera. Este elemento forma parte de las primeras observaciones de la escena, por lo que no se descarta que el hombre haya caído desde la escalera o desde la parte alta de la vivienda.

Elementos de la Guardia Estatal y Policía Municipal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

La investigación deberá determinar si Martín “N” falleció a consecuencia de una caída o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el deceso. (Foto: Limber Espinosa)