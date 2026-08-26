Hallan muerto a adulto mayor en cuarto rentado

– El hombre, de unos 65 años, fue localizado sentado en un sillón de la habitación en la colonia Potinaspak, en Tuxtla –

Un hombre de aproximadamente 65 años fue encontrado sin vida este miércoles dentro del pequeño cuarto que rentaba en la colonia Potinaspak, al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con vecinos, el adulto mayor vivía solo y pocas veces recibía visitas. El propietario del inmueble comenzó a preocuparse después de que el hombre dejó de responder llamadas, por lo que decidió acudir personalmente a buscarlo.

Al ingresar a la habitación lo encontró sentado en un sillón. En un primer momento pensó que estaba dormido, pero al hablarle varias veces y no obtener respuesta solicitó apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos y elementos policiacos acudieron al lugar y, tras realizar una valoración, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de muerte ni se dieron a conocer sus datos generales.

Familiares del fallecido fueron localizados y, después de varias horas, acudieron al domicilio para identificarlo y hacerse cargo del cuerpo.

El caso movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad en esta colonia de la capital chiapaneca. Las autoridades deberán establecer las causas del fallecimiento y confirmar si se trató de una muerte por causas naturales o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el deceso.