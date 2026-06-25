Hallan granadas y un AK-47 en operativo en Jiquipilas

– El operativo inició por un reporte de personas armadas; sujetos huyeron al ver a las fuerzas de seguridad –

Un operativo en el ejido Santa Lucía, municipio de Jiquipilas, terminó con el aseguramiento de un arma larga AK-47, cargadores, granadas, equipo táctico y dos vehículos, luego de un reporte sobre personas armadas.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al ejido, varios sujetos escaparon al notar la presencia de los elementos. En el punto fueron asegurados un fusil AK-47, 15 cargadores con cartuchos útiles, siete granadas calibre 60 milímetros y seis granadas tipo mina.

También se localizaron dos chalecos balísticos, siete pierneras, una camioneta Ford F150 blanca y una motocicleta Pulsar N-250 negra con rojo.

Los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán continuar las investigaciones sobre el origen del armamento y la presencia de personas armadas en esta zona de Jiquipilas.