Hallan a pareja asesinada a balazos en Ocozocoautla

– Ambos presentaban heridas de arma de fuego y siguen sin identificar; en el sitio localizaron casquillos de 9 mm –

Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida la mañana de este martes en un camino de terracería, a unos 800 metros del fraccionamiento Interlomas, en Ocozocoautla.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas personas presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar también fueron localizados casquillos calibre nueve milímetros.

El hallazgo ocurrió entre Monte Los Olivos y la colonia Jardines del Pedregal, durante recorridos de vigilancia realizados por elementos de la FRIP y de la Policía Municipal.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales. Posteriormente, personal ministerial realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez.

Aunque hasta el momento ambas víctimas permanecen en calidad de desconocidas, se cree que son las mismas que están reportadas como desaparecidas, cuyos nombres corresponden a Viviana “N” y Josué “N”.

El hombre vestía playera azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros, mientras que la mujer llevaba blusa negra, short de mezclilla azul y zapatos negros.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el doble homicidio, establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a las víctimas y dar con los responsables.