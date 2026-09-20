Hallan a hombre sin vida junto a camino en Suchiate

– El cuerpo presentaba una lesión en el rostro; la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer la muerte –

Un hombre fue localizado sin vida la mañana del sábado a un costado de un camino de terracería ubicado entre el ejido Ávila Camacho y el rancho Las Yacas, en el municipio de Suchiate.

Personas que transitaban por la zona observaron al individuo y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar y, tras realizar una valoración, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Durante la revisión inicial se observó que el hombre tenía una lesión en el rostro. Hasta el momento no se ha establecido si esa herida está relacionada con la causa de muerte.

Policías acordonaron el área para preservar posibles indicios y dieron aviso a las autoridades ministeriales. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como Miguel Morales, al parecer originario de Mexicali, Baja California, dato que deberá ser confirmado oficialmente.

La Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió la muerte y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso.