Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda

– Tenía unos 27 años; se investiga la causa de muerte y no está confirmado que hubiera ingerido pastillas –

Un hombre de aproximadamente 27 años fue localizado sin vida este jueves dentro de un domicilio ubicado en la zona de la 14 Oriente y 5ª Sur, en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva, quienes ingresaron al inmueble y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, el domicilio fue asegurado mientras se esperaba la llegada de personal ministerial para realizar las diligencias correspondientes y preservar el lugar.

De manera preliminar trascendió que el joven habría ingerido pastillas antes de su fallecimiento; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por alguna autoridad y será parte de los datos que deberán revisarse dentro de la investigación.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios necesarios para establecer la causa exacta de muerte.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si existían signos de violencia ni se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias previas al fallecimiento. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido.