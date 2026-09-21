Guillen, Paladín de la Democracia

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… Para sorpresa de las y los “suspirantes” a un puesto de elección popular en el proceso electoral del 2027, el inmaculado presidente de la JUCOPO del Congreso de Chiapas Mario “Boquitas” Guillen, será el Gritón de la Tómbola Política. Mario “Boquitas” se apoyará en gente impoluta que, con sus manos y mentes castas, puras, determinarán en que municipios irán candidatas o candidatos. Mario Guillen se consolidará como el paladín de la democracia moderna del nuevo mundo, superará en todo a Toño Santos.

Continuamos…Un grupo de oportunistas encabezado por Carlos Saldaña y Carmen Rodas, que presumen ser de Morena y tener ideología de izquierda pero que han militado activamente en el PVEM, en el PT y hasta en el extinto PRD, dieron a conocer nombres de unas 40 mujeres y hombres que participarán en la interna para buscar las candidaturas de diputaciones en los 13 distritos federales y 24 locales. ¿Nos preguntamos, por qué la desangelada conferencia la dieron frente al Congreso del Estado? ¿Sería para llamar la atención de “Boquitas”? Definitivamente estos oportunistas no conocen las reglas de Morena que será mediante consulta ciudadana y los detalles se darán a conocer en la convocatoria que saldrá la próxima semana y después podrán registrarse. No olvidemos que en Chiapas deberán ser candidatos a las diputaciones federal en los 13 distritos, 7 mujeres y 6 hombres y que seguramente serán unas dos o quizás tres para el PVEM y 2 para el PT. Para las 13 candidaturas, debe tomarse en cuenta que 4 deberá ser para mujeres y hombres de los pueblos originarios. Para concluir, quienes dieron la conferencia de prensa, demostraron no estar muy bien informados. Entre los asistentes se vieron rostros de los llamados AntiAmlos, que se caracterizan por haber sido candidatos y candidatas por el PVEM y el PT, y por supuesto del fallecido PRD. Se ha dicho que todas y todos los aspirantes tiene derecho a registrase, pero tienen que esperar los tiempos y no dejarse engañar por estos oportunistas. Bajo advertencia, no hay engaño.

Seguimos… Y como decía el “Divo” Juan Gabriel “Pero que necesidad”. Chiapas a punto de quedar sin senador suplente del PVEM. Este pasado fin de semana, el compañero de fórmula del senador Luis Armando Melgar Bravo, el artista de la Academia, el veracruzano Erasmo Catarino estuvo a punto de ser devorado por las aguas del mar Caribe, allá en Cancún. El cantante y senador suplente del establo de Salinas Pliego, Erasmo Catarino acompañado de sus compañeros académicos Toñita y Raúl Sandoval, después de haber cumplido contratos para presentarse en aquellos lugares en las fiestas patrias, disfrutaban unos días de vacaciones en ese paradisiaco destino turístico, a Catarino se le antojó meterse al mar, pero no sabe nadar, se estaba ahogando cuando sus amigos y guardavidas lo rescataron, un poco más y nos quedamos sin senador suplente. A Catarino lo impusieron ya que le consiguieron una constancia de que radicaba en Chiapas, constancia que le otorgó un edil chiapaneco, lo que es totalmente falso. Ahora LAM y Salinas respiran tranquilos ya que Erasmo se encuentra sano y salvo.

Terminamos… Es un hecho, a clases sin celular. A partir del próximo tres de noviembre, quedará prohibido el uso de teléfonos celulares y tabletas en todas las escuelas primarias y secundarias de México, incluidas las particulares, tanto en las clases como durante el recreo. Es un acuerdo que ha dado a conocer el “Maestro” Mario Delgado titular de la secretaria de Educación del gobierno federal y ratificado en una de las mañaneras por la presidenta Claudia Sheinbaum… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.