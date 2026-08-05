Granizada derriba árboles y causa daños en Tapachula

– La tormenta afectó varias colonias, redujo la visibilidad y complicó el paso de peatones y automovilistas –

Una fuerte lluvia acompañada de granizo golpeó este miércoles distintos sectores de Tapachula, donde derribó árboles, causó daños y complicó la circulación de peatones y automovilistas.

La tormenta sorprendió a habitantes de varias colonias de la Perla del Soconusco. Durante varios minutos, la intensa precipitación estuvo acompañada por la caída de granizo, lo que redujo la visibilidad y obligó a los conductores a disminuir la velocidad ante el pavimento mojado.

En diferentes puntos de la ciudad se reportaron árboles caídos, algunos de ellos sobre espacios de circulación. Las ramas y troncos obstruyeron parcialmente el paso y generaron dificultades para quienes transitaban por las zonas afectadas.

Los reportes se extendieron a distintos sectores de Tapachula mientras vecinos esperaban la llegada de cuerpos de emergencia y cuadrillas encargadas de retirar la vegetación y atender los daños provocados por el temporal. No se precisaron las colonias con mayores afectaciones.

Hasta el momento no se informó si la tormenta dejó personas lesionadas ni cuántas viviendas, vehículos o negocios resultaron afectados. La lluvia y el granizo alteraron la movilidad de la ciudad y dejaron árboles derribados en varios puntos. (Fotos: RRSS)