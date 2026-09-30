Gran participación de Chiapas en Clase Nacional de Baloncesto

• El estado se sumó a esta iniciativa nacional que busca fomentar estilos de vida activos y saludables

Con la asistencia de más de 3 mil 300 personas en 40 municipios, Chiapas tuvo una gran participación en la Clase Nacional de Baloncesto ¡Ponte pila, bota y encesta!, que se efectuó este domingo de manera simultánea en todo el país, con el propósito de promover la práctica regular de actividad física, el deporte y la convivencia social.

El estado se sumó a esta iniciativa nacional que busca fomentar estilos de vida activos y saludables, y fortalecer valores como la disciplina, el compañerismo, la inclusión y la participación comunitaria.

Con la presencia de niñas, niños, jóvenes, padres de familia y entrenadores de los municipios de Motozintla, Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Ocosingo, Yajalón, Palenque y Tapachula entre otros, la entidad invadió las canchas y duelas en las diferentes regiones de la entidad.

La clase nacional en Chiapas inició en la Arena Universitaria en la capital del estado, encabezada por Bárbara Altúzar Galindo, directora general del Instituto de Deporte; Dulce Gordillo Aguilar, secretaria estatal del INDET; Reynol Grajales Arroyo, director deportivo de Ocelotes de la UNACH; Frank Martínez, jugador de Ocelotes; Waldemar Chairez Martínez, delegado estatal de basquetbol varonil del INDET y Yuliana Grajales Gordillo, promotora de activación física estatal del INDET.