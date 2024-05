¡GOAT MMA Greatest Of All Techniques tendrá 12 peleas!

• Se tratará de una función de corte internacional al contar con la presencia de peleadores de Estados Unidos

Un total de 12 peleas integrarán la cartelera de GOAT MMA Greatest Of All Techniques, evento profesional de Artes Marciales Mixtas a presentarse el jueves 30 de mayo en Royce Night Club de Tuxtla Gutiérrez.

Así lo dio a conocer el comité organizador conformado por Extreme Warriors International y la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, que días atrás resaltó que se tratará de una función de corte internacional al contar con la presencia de peleadores de Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y México, dispuestos a darlo todo en las peleas de Artes Marciales Mixtas.

En la parte estelar de la cartelera se contemplan cinco peleas profesionales, siendo la principal la que sostendrán, Luis “El Dragón” Cerón (Chiapas) y Jesús “El Diablo” Orta (El Paso, Texas), pactada a cinco rounds de cinco minutos.

En otra batalla que promete grandes emociones, pactada a tres rounds de cinco minutos, Rodrigo “Cobra” Márquez (CDMX) medirá fuerzas contra Daniel “Demond” Cruz (Ciudad Juárez).

En pelea internacional México contra Venezuela, se tendrá la presentación del chiapaneco Adam “Arck” Castillejos (Chiapas), quien se medirá contra Juan “The Pony” Campos, también a tres asaltos de cinco minutos cada.

Otro choque que marcará un debut profesional de talla internacional será el que tendrá Julio “The Blessed” Castillejos (Chiapas) ante Hansell “The Kid” Ayala (Guatemala).

Y en la última pelea profesional de la cartelera estelar, el chiapaneco Freddy “El Ruso” Hernández enfrentará al oaxaqueño Óscar León, en otro agarrón de alto voltaje.

La cartelera preliminar constará de siete peleas más, las cuales serán a tres rounds de tres minutos, con atractivos cruces que sin duda elevarán la temperatura. Los explosivos encuentros son: Marcelino Domínguez (Chiapas) vs Leonardo Martínez (CDMX); Ubel de Jesús (Chiapas) vs Gabriel “Pink Panther” Toledo (Tabasco); Eduardo “Huesos” Chávez (CDMX) vs José “El Negrito” Pérez (Tabasco); Ulrik “Tanque” Ramírez (CDMX) vs Alexis “Lobo” Magos (Coahuila); Luis “El Sargento” de la Cruz (CDMX) vs Daniel “Venom” Mena (Tabasco); Erick Sainz (Chiapas) vs César Morales (Chiapas) y; Gerónimo Jiménez (Chiapas) vs Fernando “Rich Kid” de la Rosa (Tabasco).

Los boletos para GOAT MMA Greatest Of All Techniques ya se pueden adquirir en la EFA Chiapas (Circunvalación Tapachula No. 216, Colonia Moctezuma). También está a disposición el número telefónico: (+52) 961 149 2995 para venta.