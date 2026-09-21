Giran orden de captura contra diseñador indígena

– Agentes ya lo buscan por un adeudo de miles de pesos relacionado con trabajos textiles elaborados por artesanas –
De manera extraoficial, se dio a conocer que habría sido girada una orden de aprehensión contra el diseñador indígena Alberto López Gómez, luego de que un grupo de artesanas lo denunciara por un adeudo de miles de pesos relacionado con trabajos textiles.
De acuerdo con información difundida por el medio Prensa Libre Chiapas, López Gómez habría recibido tres citatorios en su domicilio para atender la denuncia, pero no se presentó ante la autoridad. A partir de ello, se habría solicitado y obtenido el mandamiento judicial.
La misma versión señala que agentes de Investigación realizan acciones para localizar al diseñador y dar cumplimiento a la orden. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el delito que se le imputaría ni sobre el monto exacto del presunto adeudo.
Las artesanas también afirmaron que López Gómez ya no cuenta con respaldo comunitario en Aldama y sostuvieron que habría sido expulsado del municipio.
Ante el caso, solicitaron al Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas y a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género fortalecer la prevención y capacitación para que las creadoras conozcan sus derechos, puedan proteger su trabajo y cuenten con mecanismos para exigir el pago de sus productos.
La información sobre la orden de aprehensión permanece, por ahora, en carácter extraoficial.