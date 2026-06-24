Gilberto de los Santos: la vocación que no se detiene

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Hay personas que no se olvidan. No porque hayan ocupado un cargo importante, sino porque cuando las recuerdas, recuerdas también cómo te hicieron sentir: escuchado, tomado en cuenta, importante. El Dr. Gilberto de los Santos Cruz es de esas personas. Y eso, en el servicio público de hoy, es más raro de lo que debería ser.

Lo conocí —como lo conoce la mayoría— a través de los hechos. Y los hechos, en su caso, tienen una textura particular: huelen a aula, a tiza, a pasillos de escuela pública donde los sueños de los jóvenes chiapanecos se disputan todos los días contra la adversidad.

Porque el Dr. De los Santos Cruz no llegó a la educación por los caminos de la política. Llegó por vocación, que es el camino más largo, el más exigente y el más honesto. Fue docente frente a grupo cuando ser maestro significaba pararse ante una generación con lo mejor que uno tiene adentro y entregarlo sin reservas. Conoce los laberintos institucionales porque los ha recorrido a pie, no desde el asiento trasero de un vehículo oficial. Y sabe lo que significa una brecha educativa porque ha visto, de cerca y con nombre propio, a cuántas familias chiapanecas les ha costado el futuro de sus hijos.

Quienes trabajan con él repiten siempre lo mismo, casi con las mismas palabras: las puertas abiertas. No la imagen fabricada del funcionario accesible que sonríe para la foto. La disposición real, cotidiana, a veces incómoda, de escuchar al maestro que llega con un problema sin cita, al directivo que necesita una respuesta urgente, al estudiante que no sabe a dónde más acudir. Esa apertura no se decreta. Se construye con años de haberla practicado antes de que existiera un cargo que la justificara.

Y entonces llegó lo que nadie elige: la enfermedad.

En medio de una emergencia de salud que hubiera bastado para cancelar agendas, suspender compromisos y refugiarse en el descanso que cualquiera habría entendido y nadie habría cuestionado, el Dr. De los Santos Cruz hizo algo diferente. Viajó a Tapachula para estar con los estudiantes de la Preparatoria. Estuvo presente en el evento del CECyTECH en San Fernando. Cumplió con las actividades académicas en la Facultad de Derecho de San Cristóbal de Las Casas. Fue hasta cerrar el último compromiso, hasta despedirse de la última comunidad que lo esperaba, que aceptó ser hospitalizado en el ISSTECH.

Ese momento lo dice todo.

Porque hay una diferencia enorme entre quienes hablan del servicio público y quienes lo viven. Y esa diferencia no se mide en discursos ni en declaraciones: se mide en decisiones pequeñas, casi invisibles, que se toman cuando nadie está mirando y cuando el cuerpo pide lo contrario. El Dr. De los Santos Cruz tomó esa decisión. La tomó varias veces, en varias ciudades, con el cuerpo que le pesaba y la agenda que no cedía.

Desde la Subsecretaría de Educación Estatal ha seguido aportando lo que sabe —y sabe mucho— al fortalecimiento de las políticas educativas del Gobierno de la Nueva ERA de Chiapas que encabeza el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. No como burócrata que registra asistencia, sino como alguien que lleva décadas construyendo un conocimiento que no se improvisa y que Chiapas necesita.

En un tiempo donde demasiadas veces la experiencia real ha sido desplazada por la lealtad circunstancial o la novedad de turno, su presencia en la función pública es un recordatorio de que todavía es posible servir con rigor, con conocimiento y con una entrega silenciosa que no depende del aplauso para mantenerse de pie.

Su legado no está grabado en decretos ni en placas conmemorativas. Está en el maestro que encontró respuesta cuando golpeó su puerta. En el joven que llegó a la universidad porque alguien apostó por él. En la institución que quedó un poco más fortalecida, un poco más humana, por su paso.