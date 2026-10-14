﻿“Ganar es esfuerzo de todos”, Kevin Esquivel

• El mediocampista felino señaló que se realiza un trabajo en conjunto importante, que ha permitido evolucionar en cada juego

Redacción

Ganar en casa era una asignatura pendiente en Jaguares y fue hasta la fecha 7, cuando los felinos vencieron al Ínter Playa del Carmen, que pudieron festejar con la afición. Uno de los destacados en este arranque del torneo, detalla que había sido complicado, pero que finalmente pudieron hacerlo.

Se trata de Kevin Esquivel, tras el triunfo en Celaya, fue reconocido en el once ideal de la categoría y su labor ha sido vital para que Jaguares FC, junto al resto del plantel, estén recuperando reflectores en lo que va del torneo.

“Fue complicado, nos costó ganar en casa, pero por fin se logró la primera en casa, era importante por nuestra afición.

“Me tocó a mí aparecer ahí (en el 11 ideal), pero fue un esfuerzo de todo el equipo. Celaya tenía muchos juegos sin perder en casa, pero nos tocó gracias al esfuerzo colectivo”, manifestó.

El mediocampista expuso que, a pesar de que se pueda considerar que los rivales fuertes ya pasaron, el calendario no deja lugar para relajarse, siendo el objetivo felino, finalizar lo más alto en la tabla de posiciones del grupo 2.

“No creo que haya pasado lo más complicado del calendario, viene Pioneros que está entre los primeros del grupo y así van a seguir, el grupo es competitivo, está peleado y no podemos relejarnos, no podemos dejar escapar puntos, queremos seguir arriba en la tabla

“Es importante ganar, se puede trabajar mejor, con más confianza. A veces quizá nos puede faltar algo, pero si se gana, se corrige mejor en la semana”, señaló.

La evolución que se percibe en cancha es menester del trabajo detallado que se planeó desde la pretemporada, Esquivel Ramírez, que cuenta en su trayectoria con experiencia en fuerzas básicas de equipos importantes, pero que también ha recorrido el terreno de juego en Liga de Expansión, destaca el trabajo que se hizo hasta el momento en el día a día, que tiene a este equipo siendo competitivo en la cancha.

“Al principio de la temporada el profe nos pidió paciencia y estábamos de acuerdo con él, no habíamos jugado juntos y creo que se va notando, cada vez estamos mejor y no estamos ni cerca de nuestro tope, falta todavía tiempo, pero vamos bien. Tenemos un techo alto, hay jugadores con calidad, trayectoria; creo que con el paso del tiempo iremos mejor en la cancha, confesó.

Para Kevin Alexis Esquivel, el entorno que se ha creado en el equipo, en el que todas las piezas ocupan su posición y se conjugan para que todo marche bien, a la par de una afición que semana a semana se refleja en la cancha, han sido factores importantes para que el equipo sea una familia.

“El primer partido en casa me sentí maravilloso, con la afición, con el apoyo. Estoy encantado con la afición y con la ciudad. Tenemos que mejorar en los marcadores, ser contundentes para poder manejar mejor los juegos. En defensa se está haciendo bien el trabajo, pero nos hace falta cerrar bien los juegos. El profe nos inculca ser una familia y cuando tienes un grupo unido, haces el esfuerzo, vas y cubres al compañero y el profe va inculcando eso, para que en la cancha sea cada vez mejor”, finalizó.