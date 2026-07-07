Fugas de gas aumentan en Tuxtla; bomberos alertan

– Bomberos retiraron 72 cilindros dañados este año y piden revisar válvulas, mangueras y comprobantes de compra –

Camila Cano

Las fugas de gas LP se volvieron una emergencia diaria para los bomberos de Tuxtla Gutiérrez, donde la corporación atiende en promedio de tres a cuatro reportes al día, principalmente por cilindros en mal estado dentro de casas y comercios.

De acuerdo con Eloy Cruz Llaven, coordinador operativo de Bomberos, entre enero y lo que va del año se realizaron 72 servicios para retirar tanques dañados. La cifra ya supera los incidentes registrados en el mismo periodo del año pasado.

El comandante explicó que la mayoría de los problemas viene del deterioro físico de los recipientes. La corrosión, la humedad, el sol, el desgaste y los golpes durante el traslado dañan válvulas y bases de cilindros de 20 y 30 kilogramos, donde suelen originarse fugas.

Cruz Llaven advirtió que una fuga en un espacio cerrado puede terminar en explosión si hay una chispa, al encender un interruptor, conectar un aparato o por estática. También alertó que un llenado incorrecto puede generar exceso de presión y activar la válvula de seguridad.

Pidió revisar que los tanques no tengan abolladuras, óxido o deformaciones al comprarlos o intercambiarlos, además de verificar la manguera que conecta con la estufa. También llamó a distribuidoras a retirar cilindros en malas condiciones. Ante cualquier olor a gas, la recomendación es llamar al 911. (Foto: Agenda Hidalguense)