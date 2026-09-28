Fuerzas políticas respaldan insaculación

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

Los partidos políticos que integran el Congreso de Chiapas manifestaron su respaldo al proceso de insaculación que permite ampliar la participación de las mujeres en las presidencias municipales de Chiapas.

Lo anterior, como parte de la reforma electoral en materia de paridad efectiva.

Con este ejercicio realizado por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se da cumplimiento a lo establecido en la reforma electoral aprobada el pasado 14 de septiembre en materia de paridad efectiva.

La diputada Marcela Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, y las diputadas Jovannie Maricela Ibarra Gallarda del PAN, Andrea Negrón de MC y Silvia Esther Argüello de RSP, destacaron que con esta reforma se fortalece el principio de paridad efectiva y amplía la participación de las mujeres en las presidencias municipales de Chiapas.

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política y los diputados Juan Manuel Utrilla del PVEM, Abundio Peregrino del PT y Domingo Velázquez del PRI, quienes integran dicho órgano parlamentario, indicaron que, con la reforma propuesta por el Ejecutivo de Chiapas, se atiende una deuda histórica y se abre el espacio para que la mayor parte de los municipios sean gobernados por mujeres.

Coincidieron que se vive un proceso que marca un parteaguas para que realmente las mujeres puedan llegar a esos espacios de toma de decisión en los municipios. Agregaron que se trata de una fecha histórica para el Congreso del Estado, en donde se reescribe la historia de la participación de las mujeres

CHIAPAS A LA VANGUARDIA EN PARIDAD E IGUALDAD

Tras el proceso de insaculación realizado por el Congreso de Chiapas para definir el género en las presidenciales municipales, Enriqueta Burelo Melgar, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) y Alejandra Soriano, presidenta de la agrupación Promoción de Igualdad en Chiapas A.C., coincidieron en que Chiapas está a la vanguardia en materia de paridad efectiva e igualdad sustantiva.

Recalcaron que con la iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en materia de paridad propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se da respuesta a una lucha histórica, que hoy rinde frutos al lograr que la mitad de los Ayuntamientos sean encabezados por mujeres.

Esta propuesta de reforma que hizo atinadamente el gobernador Eduardo Ramírez, sin duda es un parteaguas en la vida política de Chiapas, porque no solo se habla de que las mujeres seamos candidatas en municipios y que quede a criterio de los partidos políticos en qué municipios van a llevar mujeres, ahora los partidos van a tener que ceñirse a la ley, de lo contrario también el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene facultades para observarles y hacerles el requerimiento de que tienen que cumplir, apuntó Alejandra Soriano.

Agregó que hoy tenemos por primera vez en la historia una presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado con creces su capacidad y la capacidad de las mujeres para gobernar y ser partícipes en la toma de decisiones.

Las activistas coincidieron en que la ley es una acción afirmativa para que las mujeres sean candidatas sí o sí, a los puestos de elección popular en las elecciones municipales.

Manifestaron que ya se logró que las mujeres sean regidoras, ya se logró que sean síndicas, pero desafortunadamente las presidencias municipales representaban el obstáculo principal por los cacicazgos, tanto dentro de los partidos políticos, como de los propios cacicazgos al interior de los de los municipios.

“La realidad es que Chiapas, por primera vez, va a ser gobernado por 62 mujeres, que estarán al frente de los municipios, mujeres de quienes esperamos que hagan un buen papel y que demuestren que somos capaces de gobernar”, puntualizó Enriqueta Burelo

FUERZA CHIAPANECA FORTALECE SU ESTRUCTURA

Desde el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, tierra de grandes lideres sociales y de grandes luchas sociales, la Presidenta Estatal de Fuerza Chiapaneca, Norma Balcazar Lopez tomo protesta y entrego nombramientos a las y los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Fuerza Chiapaneca.

Pueblo Nuevo Solistahuacan es un municipio con historia, con gente valiente que siempre ha luchado por la justicia y por el bienestar de su pueblo. Hoy esa fuerza se suma a nuestro partido. Desde Fuerza Chiapaneca reconocemos esa lucha y refrendamos nuestro compromiso de abonar a la paz, a la gobernabilidad y al desarrollo de Pueblo Nuevo Solistahuacan. Queremos ser un puente de dialogo, de unidad y de trabajo por el bien de todas y todos, señaló.