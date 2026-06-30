Fuego en cocina moviliza a personal de Protección Civil 

– El incendio ocurrió en Palenque; solo dejó daños en cocina y techo de lámina, sin personas lesionadas –

Un incendio registrado la mañana de este martes en una vivienda de la colonia Maya Lacanhá, en Palenque, movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil, que lograron apagar el fuego antes de que se extendiera a otras partes del inmueble o alcanzara casas cercanas.

De acuerdo con el reporte ciudadano, las llamas comenzaron en el área de la cocina de una vivienda ubicada a un costado de las instalaciones de la corporación. La cercanía permitió que una brigada saliera de inmediato para atender la emergencia y evitar que el conato creciera.

Al llegar al sitio, los rescatistas iniciaron las labores de combate al fuego y utilizaron un extintor para sofocar las llamas. La intervención rápida permitió liquidar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro dejó daños materiales en parte de la cocina y en el techo de lámina de la vivienda. Aunque el fuego fue controlado a tiempo, el hecho generó alarma entre vecinos de la colonia, ante el riesgo de que las llamas avanzaran hacia otras áreas.