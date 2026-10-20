Fuego daña casa de dos niveles en Bugambilias

– Bomberos y Protección Civil controlaron el incendio en Tuxtla; una mujer recibió atención por crisis de ansiedad –

Un incendio registrado la tarde de este martes afectó una casa de dos niveles en el fraccionamiento Bugambilias, en Tuxtla Gutiérrez. Las llamas alcanzaron parte de la cocina, el cuarto de lavado y una habitación, lo que movilizó a bomberos, personal de Protección Civil y elementos de seguridad pública.

La emergencia fue reportada a través del número 072. Al llegar al domicilio, las corporaciones comenzaron las maniobras necesarias para contener el fuego y evitar que continuara extendiéndose por el inmueble. Finalmente, lograron controlar la situación.

Durante la atención, paramédicos de Protección Civil Municipal valoraron a una mujer que presentó una crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido. Después de recibir atención prehospitalaria, no fue necesario trasladarla a un hospital. El informe del Ayuntamiento no reportó otras personas lesionadas.

En las labores participaron la Secretaría de Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez. No se precisó qué originó el incendio ni el monto de los daños materiales.

Las autoridades recomendaron revisar las instalaciones de gas y evitar manipular estufas cuando se sospeche de alguna fuga. Recordaron que cualquier emergencia puede reportarse a los números 911 y 072.