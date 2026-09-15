DE CHILE, MOLE Y MANTECA

Diego Dale y Dale

¡Fue horrible, fue horrible! El mensaje que nos recetaron el pasado primero de septiembre con motivo de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y digo que fue horrible porque estuvo plagado de afirmaciones triunfalistas, cifras presumidas como medallas y una visión del país que, por momentos, parecía referirse a otro México.

Fue horrible, además, porque se trató de un autoelogio constante a su persona, a su gobierno, a su gris gobierno. Todo está bien, todo marcha, todo mejora. Poco faltó para que nos dijeran que en México ya amarramos a los perros con longaniza y que nomás no somos Suiza porque nos faltan los Alpes.

¿Qué nos cree? ¿Tontos? Pues fíjese que no, no nos la tragamos.

Que se la traguen los ciegos “cuatroteros”, sus fanáticos, sus seguidores, sus aplaudidores y esa clientela electoral que todavía cree que cuestionar al gobierno es traicionar a la patria. A ellos quizá todavía les pueden vender la estampa del México maravilloso, a nosotros, de plano, no.

Porque una cosa es informar y otra muy distinta echarse porras durante horas. Una cosa es rendir cuentas y otra agarrar el micrófono para contarnos que prácticamente todo salió de poca madre.

Y justo ahí está el problema. Los informes presidenciales dejaron de ser informes hace mucho tiempo. Se convirtieron en ceremonias de autocomplacencia donde el gobierno se evalúa a sí mismo, se pone diez, se entrega diploma, se aplaude y todavía espera que nosotros nos pongamos de pie.

Pero este tuvo un pecado adicional. Fue aburridísimo.

Por lo menos antes los mensajes presidenciales tenían chiste. Siempre había por ahí una frase que levantaba ámpula, un anuncio inesperado, una declaración que terminaba en los medios “chonchos” o alguna barbaridad presidencial que nos daba carnita para discutir durante una semana.

¡Aquí, ni eso! Fue más aburrido que un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Se trató más bien de una larga colección de cifras, aplausos, reconocimientos propios y esa insistencia de que vamos requetebién mientras buena parte del país voltea alrededor y se pregunta ¿pues dónde chingados está ese México?

Y ése es quizá el mayor problema de los gobiernos enamorados de sí mismos. Llega un momento en que dejan de gobernar el país que existe y empiezan a hablarle al país que inventaron.

Uno donde todo mejora, nadie protesta, las cifras siempre sonríen y cualquier crítica proviene de conservadores, adversarios o gente incapaz de comprender las maravillas de la transformación.

Así cualquiera gobierna. El problema es que, cuando termina el discurso, uno apaga la televisión, abre la puerta y México sigue ahí con sus problemas, sin aplausos.

¡Fue horrible, fue horrible!

EL CHEQUEO

Mi tío Bonifacio llegó del médico con una sonrisa que no le cabía en la cara. Mi tía Prudencia, que desconfiaba de toda alegría masculina no acompañada de factura, le preguntó qué había pasado.

– “El doctor dice que estoy como muchacho”, presumió él mientras se servía café.

– “¿Como muchacho de cuántos?”, preguntó ella.

– “Pues joven, mujer. Me revisó el corazón, la presión, el azúcar y todo salió bien. Hasta me dijo que a mi edad todavía puedo llevar una vida íntima normal”.

Prudencia dejó de mover la cuchara.

– “¿Eso te dijo?”.

– “Eso mismo”.

– “¿Y tú le contaste que tu vida íntima consiste en roncar de lado y despertarte para ir al baño?”.

Bonifacio se ofendió.

– “No exageres. Todavía tengo lo mío”.

Mi tía sonrió de esa manera que en la familia siempre anunciaba desgracia ajena.

– “Qué bueno. Entonces esta noche me lo demuestras”.

Mi tío tragó saliva.

– “¿Esta noche?”.

– “Sí. El doctor dijo que puedes”.

– “Bueno… también dijo que no debo hacer esfuerzos innecesarios”.

Prudencia se levantó, abrió un cajón y sacó la receta.

– “Déjame ver”.

Bonifacio intentó quitársela, pero ya era tarde.

Mi tía leyó en voz alta:

– “Caminar treinta minutos diarios”.

Luego lo miró.

– “Ah, cabrón. ¿Y en qué parte dice que andes presumiendo lo otro?”.

Mi tío se quedó callado.

La receta también.