Francisco, el papa que no vio a Argentina ganar el Mundial de 2022

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco, quien murió a los 88 años, fue uno de los pocos argentinos del planeta que no vio a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo en 2022, debido a una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen en 1990.

Francisco, aficionado confeso del San Lorenzo y seguidor durante su juventud del futbol, fue un gran aliado del deporte durante su pontificado. Creó, de hecho, el ‘Partido por la paz’, en el que reunió a más de 150 estrellas en 3 ediciones que llenaron el Olímpico de Roma, con la última celebrada en 2022 como homenaje a Diego Armando Maradona.

Sin embargo, el papa no vio los dos partidos más importantes de la historia de la selección durante su papado: la final perdida ante Alemania en Brasil en 2014 y la final ganada a Francia en Catar en 2022.

Francisco cumplió 86 años el 17 de diciembre de 2022. Un día después, el 18, Argentina jugó ante Francia la gran final del Mundial.

“Estaba reunido con 5 pilotos de AlItalia y sus esposas. Quisieron venir a saludarme. Empezamos la charla a las 16. Hablamos de vino argentino. ‘Tengo un poco, si quieren les traigo’”, recordó Francisco en una entrevista con ‘La Nación’ en marzo de 2023.

“Cuando volví me dijeron está ganando 3-2 ó 3-1, no me acuerdo. Después me enteré de que ganó en penaltis. Me hizo pensar esto en la psicología argentina”, añadió.

Y reflexionó: “Capaz que es una cosa que no tiene fundamento, ¿eh? Pero yo lo digo. Nos entusiasmamos bien al principio. A los argentinos nos gusta empezar bien, pero nos falta la constancia de llegar más adelante. Felices porque ganamos el primer tiempo y dimos por ganado el duelo. Y no. El partido hay que lucharlo hasta el final. Y lo tuviste que pelear en el penal, tanto Holanda como Francia. Nos haría bien tener un ritmo continuo progreso, sin aburrirnos, sin cansarnos…”, reflexionó.

No veía la televisión por una promesa

Cuenta la leyenda que en 2014, en la final del Mundial de Brasil, Francisco y Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger, vieron la final juntos. ‘La final de los dos papas’, se llegó a llamar. Nada más lejos que un rumor que alimentó la película ‘Los dos papas’, del brasileño Fernando Meirelles, estrenada en 2019.

La realidad es que el papa dejó de ver la televisión en 1990 por una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen.

“Me dije a mí mismo: ‘esto no ayuda al corazón’”, declaró en la misma entrevista.

“A veces vi televisión, ¿eh? Cuando algún presidente asumió su cargo, cuando cayó el avión (Buenos Aires) en 1999… esas pequeñas cosas las vi. Pero no veo televisión para nada”, sentenció.

Con información de EFE

Foto: EFE