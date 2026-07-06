El seleccionador de Francia, Didier Deschamps (C), habla con sus jugadores mientras se reúnen para la segunda pausa para hidratarse durante el partido de dieciseisavos del Mundial contra Suecia en East Rutherford.. EFE/EPA/SHAWN THEW
Deportes

﻿Francia mantiene en duda a Tchouameni para el duelo ante Marruecos

6 de julio de 2026
EsDiario

    • Aparte del seguimiento a la rodilla del centrocampista, el segundo entrenador de Les Bleus confirmó que Marcus Thuram “está mejor del gemelo”

Estados Unidos.- El cuerpo técnico de la selección francesa evalúa “día a día” la evolución de las molestias en la rodilla del centrocampista Aurélien Tchouameni, quien causó baja en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay y está en duda para el choque de cuartos contra Marruecos; según explicó Guy Stephan, segundo entrenador de Didier Deschamps.

“Aurélien continuará con su trabajo individualizado y veremos día a día cómo evoluciona su lesión. Es cierto que estamos un poco apretados de tiempo, porque el partido es el jueves. Continuará con trabajo individualizado este lunes y este martes también”; confirmó el ayudante del seleccionador francés en un rueda de prensa en Boston, Estados Unidos.

Stephan apuntó que, en cuanto a la configuración del medio campo, “hay dos perfiles distintos” en la selección de Francia.

“Adrien (Rabiot) con Aurélien o Adrien con Manu Koné. Manu está más orientado a la recuperación y también es capaz de proyectarse. Son perfiles diferentes”, expuso.

Y añadió que “hay otros perfiles distintos con Warren (Zaire Emery) y con N’Golo (Kanté), que no han sido utilizados. Los jugadores están ahí, contentos de estar, y queremos conservar el máximo número de jugadores disponibles para el partido”, añadió.

El segundo entrenador de la selección francesa también confirmó que el delantero Marcus Thuram “está mejor del gemelo” y tenía previsto unirse al grupo en el entrenamiento para preparar el choque contra Marruecos.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW