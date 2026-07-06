﻿Francia mantiene en duda a Tchouameni para el duelo ante Marruecos

• Aparte del seguimiento a la rodilla del centrocampista, el segundo entrenador de Les Bleus confirmó que Marcus Thuram “está mejor del gemelo”

Estados Unidos.- El cuerpo técnico de la selección francesa evalúa “día a día” la evolución de las molestias en la rodilla del centrocampista Aurélien Tchouameni, quien causó baja en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay y está en duda para el choque de cuartos contra Marruecos; según explicó Guy Stephan, segundo entrenador de Didier Deschamps.

“Aurélien continuará con su trabajo individualizado y veremos día a día cómo evoluciona su lesión. Es cierto que estamos un poco apretados de tiempo, porque el partido es el jueves. Continuará con trabajo individualizado este lunes y este martes también”; confirmó el ayudante del seleccionador francés en un rueda de prensa en Boston, Estados Unidos.

Stephan apuntó que, en cuanto a la configuración del medio campo, “hay dos perfiles distintos” en la selección de Francia.

“Adrien (Rabiot) con Aurélien o Adrien con Manu Koné. Manu está más orientado a la recuperación y también es capaz de proyectarse. Son perfiles diferentes”, expuso.

Y añadió que “hay otros perfiles distintos con Warren (Zaire Emery) y con N’Golo (Kanté), que no han sido utilizados. Los jugadores están ahí, contentos de estar, y queremos conservar el máximo número de jugadores disponibles para el partido”, añadió.

El segundo entrenador de la selección francesa también confirmó que el delantero Marcus Thuram “está mejor del gemelo” y tenía previsto unirse al grupo en el entrenamiento para preparar el choque contra Marruecos.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW