﻿Francia autoriza las granadas aturdidoras en las manifestaciones de este sábado

• La Policía de Francia será libre de utilizar granadas aturdidoras en las más de 80 manifestaciones convocadas para este sábado, en caso de haber violencia

Francia.- El Gobierno de Francia autorizó el uso de granadas aturdidoras en las manifestaciones convocadas para este sábado 17 de octubre.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la medida luego de que estos artefactos explosivos fueran prohibidos en las manifestaciones estudiantiles de los últimos días tras haber arrancado una mano a un adolescente.

Así lo expresó en vísperas de una gran jornada de protesta en el país en la que, además de estudiantes, habrá otros grupos, en protesta por el encarecimiento de la vida, incluidos ‘chalecos amarillos’, que generaron grandes disturbios en 2019.

Los policías y gendarmes podrán utilizar el conjunto de armas intermedias a su disposición, eso incluye desde las granadas lacrimógenas al lanzador de pelotas de defensa en un contexto de extrema dificultad, cuando la situación bascula a la violencia urbana o los disturbios”, explicó Nuñez en la televisora France 2.

El ministro señaló que esa instrucción incluye las granadas aturdidoras que, dijo, “son poco usadas” por las fuerzas del orden pero que “si llegan a producirse violencias urbanas extremadamente graves (…) podrán ser utilizadas”.

“Las granadas aturdidoras no se usan en el mantenimiento del orden en una manifestación cuando todo va bien. En un contexto extremadamente degradado, si hubiera enfrentamientos, que espero que no sea el caso, si hubiera enfrentamientos graves y duros, todos los tipos de armas intermedias podrán ser usadas”, insistió.

Aseguró que las manifestaciones de este sábado son diferentes de las que desde hace algo más de dos semanas mantienen los estudiantes de instituto, en las que las actuaciones policiales han sido muy criticadas por su dureza.

Nuñez indicó que tienen identificadas unos 250 convocatorias a través de las redes sociales y unas 80 manifestaciones, de las que la mitad han pedido ya permiso a las autoridades y pidió al resto que lo hagan porque, dijo, facilitan el mantenimiento del orden.

El ministro deploró que al término de muchas de estas protestas se inmiscuyen “elementos de ultra izquierda” que generan enfrentamientos con las fuerzas del orden y degradaciones de la vía pública y afirmó que en el caso de que se produzcan “habrá intervención” policial.

Agregó que también temen que se produzcan de bloqueos de carreteras en ciertos puntos del país, como ya sucedió en la etapa de los ‘chalecos amarillos’ y señaló que en caso de que se produzcan ha ordenado a los agentes que permitan la circulación.

Por otro lado, los bloqueos de institutos continuaron de forma puntual este viernes en diversos puntos del país, aunque la inmensa mayoría de centros educativos abrió con normalidad.

En algunos puntos, las protestas estudiantiles generaron enfrentamientos con las fuerzas del orden desde primera hora de la mañana, como una convocada en el sureste de París que provocó cargas de los antidisturbios.

Con información de EFE

Foto: EFE