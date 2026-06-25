Fiscalía detiene a Andrés “N” por vender a su hija

– Chiapas judicializa su primer caso por cohabitación forzada; Fiscalía pedirá hasta 30 años de prisión –

Chiapas judicializó su primer caso por el delito de cohabitación forzada, luego de la detención de Andrés “N”, señalado por hechos ocurridos en el paraje Tres Puentes, municipio de Larráinzar.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la orden de aprehensión ya fue ejecutada y que el detenido quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional. El caso inició por la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 12 años, cuya identidad se mantiene reservada.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Andrés “N” presuntamente ofreció a la menor por 25 mil pesos y la obligó a vivir en cohabitación forzada con un hombre adulto. La autoridad informó que esa persona también responderá ante la ley por estos hechos.

Llaven Abarca afirmó que este expediente marca un precedente en materia penal para Chiapas y adelantó que pedirá la pena máxima, que puede llegar hasta 30 años de prisión. También sostuvo que los sistemas normativos o usos y costumbres no pueden colocarse por encima de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El fiscal dijo que dará seguimiento directo al proceso.