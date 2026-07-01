﻿Fiscalía de Morelos protege a María Felicia Jiménez

• Las medidas de protección contemplan acciones para evitar riesgos contra la familia mientras permanezca en el estado

Morelos.- Luego de que María Felicia Jiménez Lavie, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, presentara una denuncia en su contra por presunta violencia familiar, la Fiscalía de Morelos otorgó medidas de protección para ella y sus hijos.

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, detalló que entre las medidas de protección impuestas se encuentran acciones para evitar cualquier situación que represente un riesgo para la familia cuando se encuentre en la entidad.

La Fiscalía informó que las medidas de protección para la mujer de origen cubano fueron activadas casi de inmediato después de que presentó la denuncia.

Blumenkron explicó que María Felicia Jiménez Lavie presentó la denuncia en la Ciudad de México (CDMX) y que es la Secretaría de las Mujeres la instancia que atiende el caso de manera directa.

Asimismo, la Fiscalía estatal indicó que continuará con la recopilación de pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes y definir las acciones legales que procedan conforme avance la investigación.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial