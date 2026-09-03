Finanzas habilita nuevo punto para licencias en Tuxtla

– La Delegación de Calle Central ya realiza canje y reposición; Plaza Mirador permanece cerrada hasta nuevo aviso –

La Secretaría de Finanzas informó que la Delegación de Tuxtla Gutiérrez ya brinda los servicios de canje y reposición de licencias de conducir en Calle Central Norte número 348, entre 2ª y 3ª Norte, en la colonia Centro.

La atención en esta sede es de lunes a jueves, de 8:30 a 15:00 horas, y los viernes de 8:30 a 13:00 horas. Este punto se suma a los módulos ubicados en Plaza Galerías y Torre Chiapas.

La dependencia aclaró que Plaza Mirador permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que pidió a los usuarios acudir a alguno de los otros puntos habilitados.

También precisó que el inmueble ubicado en bulevar Belisario Domínguez número 2270, colonia Residencial Campestre, frente al Instituto Casa de las Artesanías, no realiza trámites vehiculares ni expide licencias de conducir.

Ese módulo está destinado al pago de derechos relacionados con servicios catastrales y registrales, entre ellos asignación y registro de clave catastral, expedición de cédula-avalúo y otros trámites similares.

Finanzas pidió a la ciudadanía verificar previamente el servicio disponible en cada sede para evitar traslados innecesarios y acudir directamente al módulo correspondiente.