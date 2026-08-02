﻿FIFA pone fin al sueño de Infantino: No se venderá el Mundial

• Después de varios días de polémicas, el plan de Gianni Infantino por vender algunos derechos de la Copa del Mundo habría llegado a su fin

Estados Unidos.- La FIFA ha cancelado su controvertido plan para vender una parte de su imperio comercial a inversores externos, tras una abierta revuelta de dirigentes del futbol mundial y una profunda fractura entre sus propios ejecutivos, según reveló este viernes el New York Post.

El organismo pretendía recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de aproximadamente un 20% de una nueva entidad, valorada en 20.000 millones de dólares.

El plan, impulsado por el presidente Gianni Infantino, consistía en transferir los activos generadores de ingresos de la FIFA (derechos de televisión, acuerdos de patrocinio, licencias y venta de entradas) a una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise.

De acuerdo con el medio estadounidense, a la FIFA no le gustó que después del anuncio se dieran muchos problemas, por lo que no querían “seguir involucrados en este lío”.

El fin de este acuerdo por “vender el Mundial” se produjo tras varios días complicados para Infantino, en los cuales hubo muchas protestas. Además, la confederación más importante (la UEFA) amenazó con que ninguno de sus equipos participaría en eventos de la FIFA hasta que el plan se descartara este proyecto.

El New York Post señaló que Thrive Capital, la firma de Joshua Kushner, ya inició conversaciones para abandonar la idea y que JPMorgan no espera que la operación prospere.

Con el dinero externo fuera de la mesa, el organismo seguirá comercializando sus derechos internamente, apoyándose en los ingresos del reciente Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Con información de Excélsior

Foto: Reuters