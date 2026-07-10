﻿FIFA pone a la venta casi mil 200 boletos para la final del Mundial 

• FIFA puso a la venta este viernes 10 de julio un paquete de casi mil 200 boletos para la gran final del Mundial 2026

Estados Unidos.- La FIFA habilitó este viernes 10 de julio un paquete de casi mil 200 boletos para la final del Mundial 2026, que se realizará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con precios que alcanzan los siete mil 380 dólares para los asientos de categoría intermedia.

El sitio oficial de venta de entradas de última hora del organismo, que previamente había registrado el evento como agotado, reflejó la disponibilidad de mil 178 butacas de Categoría 2. Los accesos se localizan en cinco secciones del anillo superior a lo largo de las bandas laterales del inmueble, distribuidos de la siguiente manera: 443 boletos en la sección 334, 299 en la sección 343, 282 en la sección 344, 139 en la sección 335 y 15 asientos en la sección 333.

Además, la plataforma de la FIFA mantiene disponibles 68 entradas de Categoría 1 en la zona del anillo inferior delantero, cuyos costos oscilan entre los 19 mil 995 y los 32 mil 970 dólares por boleto.

En el sector de Hospitality, la FIFA cuenta con lugares remanentes para las secciones exclusivas Trophy Lounge y Trophy Lounge+. Estas localidades tienen un precio de 34 mil 500 y los 32 mil 500 dólares, respectivamente, e incluyen un servicio de alimentos y bebidas para los asistentes al juego que definirá al campeón de la Copa del Mundo.

La gran final del Mundial 2026, que organizaron en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, se realizará el domingo 19 de julio en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: FIFA