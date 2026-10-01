Fiesta Chiapas unirá Feria Chiapas y El Mequé en 2026

– La celebración llegará a cinco municipios y tendrá a Oaxaca como invitado, con Guelaguetza, gastronomía y cultura –

Fiesta Chiapas será la nueva celebración que reunirá en un mismo programa a la Feria Chiapas y El Mequé, con actividades culturales, gastronómicas, musicales y recreativas para distintos públicos.

La presentación oficial estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Segundo Guillén, y el presidente del Patronato de la Feria Chiapas, Gerardo Toledo, quienes explicaron que el proyecto integrará textiles, folclor, fermentos, destilados, juegos mecánicos, conciertos y otros espectáculos.

Entre las actividades que se mantendrán están el Desfile de las Culturas y el espectáculo del Parque Bicentenario, en Tuxtla Gutiérrez. La programación también llegará a Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo y Tapachula antes de concentrarse en el recinto ferial de la capital.

Oaxaca será el estado invitado y participará con una muestra gastronómica y cultural, además de la presentación de la Guelaguetza, en la que se prevé la participación de más de 400 personas.

Segundo Guillén señaló que la intención es reunir distintas expresiones de Chiapas en una sola celebración y, al mismo tiempo, ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros una muestra amplia de la cultura, gastronomía y tradiciones del estado.