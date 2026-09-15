FGR obtiene orden de aprehensión contra Amílcar Olán por delincuencia organizada

• Juez del Altiplano admite expediente por delincuencia organizada

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juzgado lo que presumiblemente representa la primera orden de aprehensión en contra de Jorge Amílcar Olán Aparicio, bajo el cargo de delincuencia organizada.

Fuentes judiciales cercanas a esta determinación en favor de la FGR confirmaron a La Silla Rota que el otorgamiento de la orden de aprehensión fue radicada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal del Altiplano, Estado de México.

Olán Aparicio es descrito como un amigo desde la adolescencia de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. Tras ser un pequeño empresario que vendía escusados y azulejos, a partir de 2019 sus empresas se multiplicaron, incursionó en la venta de medicinas, en la construcción y la provisión de balasto para el Tren Maya, entre otros negocios, con ingresos por miles de millones de pesos en contratos públicos con los gobiernos federal y de diversos estados.

A Olán se le señala como prestanombres o socio encubierto de “Andy” y de su hermano, Gonzalo “Boby” López Beltrán. Las fuentes consultadas dijeron no poder confirmar o desmentir que en la carpeta de la FGR estén mencionado algunos de los hijos del ex expresidente López Obrador.

La orden de aprehensión contra Olán Aparicio estaría vinculada con la denuncia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la empresa Portacelis Gas and Oil por presunto contrabando y defraudación fiscal de 834 millones de pesos.

La compañía está relacionada con Jorge Amílcar Olán Aparicio, y su administrador único era Juan Carlos de la Cruz Murillo, una colaborador cercano a Olán.

Con información de La Silla Rota

Foto: Especial