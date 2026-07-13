FGR detiene a cinco por extraer arena en Motozintla

– FGR aseguró maquinaria pesada en un predio junto al río Huixtla; investigan explotación sin permisos –

Cinco personas fueron detenidas durante un cateo de la Fiscalía General de la República en un predio ubicado a la orilla del río Huixtla, en el municipio de Motozintla, donde presuntamente se realizaba extracción ilegal de arena.

El operativo fue realizado con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. En el sitio, las autoridades aseguraron maquinaria pesada y vehículos que, según la investigación federal, habrían sido utilizados para explotar material pétreo sin contar con la concesión o permiso correspondiente.

Entre lo asegurado se encuentran tres retroexcavadoras, dos vehículos tipo “mano de chango”, una trituradora, una pipa y un camión de volteo. La maquinaria quedó bajo resguardo como parte de la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público Federal.

La FGR informó que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad federal por el presunto delito de explotación de un bien perteneciente a la nación. También precisó que las personas aseguradas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.