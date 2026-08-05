FGE reforzará vigilancia en la Costa y el Soconusco

– El fiscal Llaven Abarca permanecerá tres días por semana en Tapachula y desplegará a más de 100 servidores públicos –

La Fiscalía General del Estado reforzará su presencia en las regiones Soconusco e Istmo-Costa para atender feminicidios, violencia familiar, delitos sexuales y suicidio, informó su titular, Jorge Luis Llaven Abarca, durante una conferencia en Tapachula.

El fiscal anunció que permanecerá tres días por semana en esa ciudad para supervisar investigaciones y coordinar acciones con un equipo integrado por fiscales especializados, ministerios públicos, agentes de investigación, peritos y personal de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Llaven Abarca explicó que la decisión responde al aumento de estos delitos durante los primeros siete meses de 2026. Añadió que más de 50 por ciento de los feminicidios registrados en Chiapas ocurrió en las regiones Soconusco e Istmo-Costa, por lo que la estrategia se concentrará en esa zona.

El grupo estará formado por más de 100 servidores públicos, entre ellos las fiscalías de la Mujer, Feminicidio, Homicidios, Inmigrantes y Distrito Fronterizo Costa.

El funcionario sostuvo que reducir la violencia también requiere participación ciudadana y pidió difundir acciones preventivas y resultados de las investigaciones.