﻿FDA detecta cyclospora en granja de lechuga en Guanajuato

• La FDA encontraron el parásito en un tanque de aguas residuales y en una zanja de drenaje utilizada para el cultivo de lechuga

México.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó este viernes que sus inspectores encontraron el parásito cyclospora en una granja de México vinculada al mayor brote registrado en Estados Unidos de enfermedades provocadas por este microorganismo.

Sin embargo, la agencia aclaró que aún no se ha determinado de qué manera el parásito llegó a la lechuga producida en las instalaciones de Taylor Farms. La FDA dio por concluida su investigación sobre el brote, que estuvo relacionado con cerca de 13 mil casos de diarrea y otros padecimientos en distintas partes del país.

El hallazgo se dio a conocer más de seis semanas después de que investigadores de la FDA acudieran a la granja ubicada en Guanajuato. La visita representó la primera inspección de la agencia en esas instalaciones en más de siete años, en un contexto marcado por la reducción de las inspecciones internacionales de seguridad alimentaria tras la pandemia de COVID-19.

Los inspectores de la FDA manifestaron el viernes que encontraron cyclospora en dos lugares: un tanque de aguas residuales y una zanja de drenaje utilizada para el cultivo de lechuga. Aunque no está claro cómo se produjo la contaminación, la FDA afirmó que las muestras aportan «datos epidemiológicos sólidos» que vinculan el brote con el sitio de Taylor Farms.

En un comunicado aparte, Taylor Farms atribuyó la contaminación citada por la FDA a un productor independiente «que ya no forma parte de nuestro programa de proveedores».

«Nuestras instalaciones permanecen cerradas en el centro de México mientras trabajamos con nuestro equipo de investigación para implementar protocolos de seguridad mejorados desde el campo hasta las instalaciones», afirmó la empresa.

La cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa «con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas», según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por otros gérmenes, entre ellos la salmonela y la E. coli. El parásito se propaga a través de heces humanas, y aún no está claro cómo las aguas residuales pudieron haber contaminado suficiente alimento como para enfermar a tantas personas.

Reguladores de la autoridad mexicana de seguridad alimentaria anunciaron en agosto que su propia investigación no detectó cyclospora en la lechuga ni en el agua de las instalaciones. Esa conclusión se conoció días después de que la FDA se viera obligada a retractarse de un resultado erróneo de una prueba que había identificado incorrectamente cyclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms recolectada en la frontera.

Con información de AP

Foto: CANVA