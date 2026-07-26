Familias dejan Tapachula por amenazas y extorsión

– Las víctimas denunciaron cobros de 200 mil pesos, intentos de despojo y amenazas en la colonia Las Conchitas –

Tres familias originarias de Tapachula abandonaron sus viviendas y se refugiaron con familiares en San Cristóbal de Las Casas, luego de denunciar amenazas de muerte, intentos de despojo y presuntos actos de extorsión en la colonia Las Conchitas.

Uno de los afectados, identificado como don José por motivos de seguridad, relató que salió de su casa hace nueve días junto con su familia. Según su testimonio, sujetos desconocidos intentaron desalojarlo de manera irregular y después le exigieron 200 mil pesos para permitirle permanecer en la colonia.

El hombre señaló que decidió huir por temor a una agresión contra él y sus familiares. Las personas desplazadas aseguraron que los mismos sujetos también habrían amenazado a otros vecinos y cometido despojos de propiedades.

De acuerdo con los denunciantes, otras familias dejaron Tapachula por miedo. Algunas buscaron refugio en Guatemala y otras se trasladaron a la región Altos de Chiapas.

Las víctimas pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Solicitaron que se investiguen los hechos, se garantice su seguridad y se atienda su situación mientras intentan comenzar de nuevo lejos de sus hogares.