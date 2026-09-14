Familias de Tila caminan kilómetros para tener agua

– Habitantes de Tyiutzol denuncian largas filas y recorridos para obtener el líquido; piden apoyo de autoridades –

Familias del ejido Tyiutzol, en el municipio de Tila, enfrentan serias dificultades para conseguir agua, al grado de que algunas personas deben caminar varios kilómetros y esperar durante horas para llenar recipientes y llevar el líquido hasta sus casas.

La situación fue expuesta por Silverio López Pérez, un habitante de la comunidad que difundió imágenes y testimonios sobre las condiciones que enfrentan niñas, niños, madres de familia y mujeres adultas mayores.

De acuerdo con el reporte, las personas realizan largas filas para abastecerse y después emprenden el regreso cargando los recipientes. En algunas jornadas, aseguró, la cantidad disponible puede reducirse a un solo galón por familia.

La escasez complica actividades básicas como beber, cocinar y realizar labores domésticas, por lo que habitantes pidieron la intervención de las autoridades para establecer alternativas de suministro.

López Pérez señaló que las familias esperan que las lluvias ayuden a mejorar la disponibilidad del agua, pero insistió en que se requieren mecanismos para llevar el líquido hasta las comunidades con mayores dificultades.

Los pobladores solicitaron atención inmediata para evitar que menores, mujeres y personas adultas mayores continúen recorriendo largas distancias para cubrir una necesidad básica. (Foto: Silverio López)