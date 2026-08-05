Familiares de Beany reclaman justicia ante juzgados

– La protesta ocurrió durante la primera audiencia; piden pena máxima si se acredita la responsabilidad del acusado –

Familiares, amigos y personas solidarias con Beany Guadalupe Lozano García se concentraron este miércoles frente a los juzgados del CERESO 3, en Tapachula, para exigir justicia y pedir que el proceso avance conforme a la ley.

Con pancartas y mensajes de apoyo, los asistentes respaldaron a la familia de la joven y reclamaron que el caso no quede impune. La movilización se realizó mientras estaba programada la primera audiencia del proceso, considerada un momento clave para quienes siguen de cerca el caso.

Los manifestantes pidieron que se aplique la pena máxima en caso de que la responsabilidad del acusado de feminicidio sea acreditada ante las autoridades judiciales. El señalamiento se mantuvo condicionado a lo que determine el proceso y a las pruebas que sean presentadas ante el juez.

Durante la concentración se difundió el mensaje “¡Justicia para Beany! Ni una menos, ni una más”, con el que familiares y amigos reiteraron su exigencia de una resolución apegada a derecho.

La protesta transcurrió en las inmediaciones del centro penitenciario, donde los asistentes permanecieron atentos al desarrollo de la audiencia. La familia insistió en que continuará acompañando el proceso hasta conocer una resolución judicial.