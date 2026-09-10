Familiar de alcaldesa es señalado tras choque

– El pariente de Angélica Méndez se negaba a hacerse responsable de heridas provocadas a un motociclista –

Un accidente registrado este jueves en la cabecera municipal de Ocosingo involucró a un repartidor de comida y a un conductor que, según testigos, sería familiar cercano de la presidenta municipal, Angélica Méndez.

El percance ocurrió sobre la 5ª avenida del barrio Candelaria, cuando el motociclista chocó contra una camioneta Kia gris. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presuntamente no respetó el alto, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar la mecánica del accidente.

Tras el impacto, el repartidor resultó con algunos golpes y la motocicleta presentó daños materiales, pero no se reportaron lesiones de gravedad.

El conflicto se complicó después del choque, ya que, según los involucrados, el conductor de la camioneta inicialmente se negó a hacerse responsable de los daños y habría asegurado tener contactos dentro del Ayuntamiento.

Los señalamientos sobre su supuesto parentesco con la presidenta municipal y sobre las expresiones atribuidas al conductor corresponden a versiones de testigos y de las partes involucradas, sin confirmación oficial hasta el momento.

Después de varios minutos de diálogo, ambos conductores llegaron finalmente a un acuerdo para resolver los daños derivados del percance.