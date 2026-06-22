Familia de profesor preso pide revisar su expediente

– La esposa de Daniel Santos pidió revisar la causa 545/2025 y garantizar una actuación imparcial en el caso –

Familiares del profesor Daniel Alberto Santos Bermúdez pidieron a las autoridades de justicia de Chiapas revisar de manera exhaustiva su expediente judicial, al considerar que dentro del proceso existen elementos que deben analizarse nuevamente.

El docente se encuentra recluido en el penal El Amate, en Cintalapa. De acuerdo con sus familiares, fue detenido el 14 de enero de 2026 y después vinculado a proceso por los presuntos delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual.

La petición fue realizada con el acompañamiento de integrantes de la Fundación “Karla Velasco”. Claudia Moreno Ruiz, esposa del profesor, pidió a la Fiscalía de la Mujer y al Poder Judicial revisar de forma integral la causa penal 545/2025, al sostener que su esposo es inocente de los señalamientos.

Los familiares dijeron que buscan una revisión completa del expediente y de los elementos integrados en la causa, sin que se deje fuera ningún punto que pueda influir en el proceso judicial.

También hicieron un llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, para que se garantice una actuación imparcial y apegada a derecho.