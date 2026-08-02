Familia convierte su casa en aula para 44 personas

– María Asunción, su esposo y su hija adaptaron el comedor para enseñar a leer y escribir a vecinos de Tuxtla –

Una familia de Tuxtla Gutiérrez convirtió el comedor de su casa en un aula donde 44 personas comenzaron a aprender a leer y escribir como parte del programa Chiapas Puede.

María Asunción Gutiérrez, maestra de artes, abrió las puertas de su vivienda para recibir a personas mayores de 15 años que no tuvieron acceso a la educación. Con una mesa, sillas y un pizarrón, el espacio familiar tomó forma como punto de alfabetización.

Su esposo, Julio César Sánchez, y su hija, Paloma Carolina, estudiante de Medicina, ayudaron primero a pintar y acondicionar el lugar. Después también decidieron participar como alfabetizadores.

María Asunción explicó que nunca planeó transformar su casa en salón de clases, pero encontró en la enseñanza una forma de ayudar y de honrar el legado de servicio de su padre. Para ella, acompañar a sus alumnos y ver sus avances representa la mayor satisfacción.

Paloma relató que en algunas ocasiones pidió permiso a sus maestros para llegar a tiempo a las clases. La experiencia, dijo, le permitió conocer otras historias y entender el valor que puede tener la educación en la vida de una persona.

La familia combina sus ocupaciones con las sesiones de alfabetización. Desde ese comedor, 44 personas encontraron un espacio cercano para retomar sus estudios y avanzar en la lectura y la escritura.