Familia acusa irregularidades en arresto en Tila

– Madre de detenido asegura que tenía un amparo vigente y pide revisar las acusaciones por tentativa de homicidio y drogas –

Familiares de Noé “N”, detenido el pasado 30 de julio en el ejido Petalcingo, municipio de Tila, denunciaron irregularidades en su proceso y pidieron a la Fiscalía General del Estado revisar el caso.

Durante una conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, la familia rechazó las acusaciones por homicidio en grado de tentativa y posibles delitos relacionados con la distribución de narcóticos. Noé permanece recluido en el Centro Penitenciario de Ocosingo.

Blanca de Jesús Cruz Cruz, madre del detenido, sostuvo que su hijo se dedica a vender comida y que fue arrestado por elementos de Pakal cuando se encontraba en su lugar de trabajo. También afirmó que contaba con un amparo vigente, pero aun así fue esposado y trasladado primero a Yajalón y después al penal de Ocosingo.

La mujer aseguró que entre los señalamientos aparecen la presunta venta de droga y amenazas de muerte contra Lucas “N”, exdelegado de Gobierno en Yajalón. La autoridad no ha difundido públicamente los elementos que sustentan esas acusaciones.

Los familiares solicitaron la intervención del fiscal general para determinar si existen pruebas suficientes y revisar la legalidad de la detención. Añadieron que Noé presenta problemas de salud y recibe atención médica dentro del penal. Hasta ahora, permanece sujeto al proceso mientras su familia insiste en que es inocente.