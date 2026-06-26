Faltan ambulancias para emergencias en la capital

– Cruz Roja advierte que Tuxtla Gutiérrez necesitaría 32 unidades, pero solo cuenta con unas 12 para emergencias –

Tuxtla Gutiérrez enfrenta un déficit grave de ambulancias para atender emergencias. Aunque por su población necesitaría alrededor de 32 unidades, actualmente opera con unas 12 entre Cruz Roja, Protección Civil, ERUM y servicios estatales.

Así lo advirtió Ángel Tovar Serrano, delegado estatal de la Cruz Roja en Chiapas, quien explicó que la Organización Mundial de la Salud recomienda cuatro ambulancias por cada 100 mil habitantes. La capital chiapaneca ronda los 800 mil habitantes, por lo que la cobertura real queda muy por debajo de lo necesario.

El problema pega directo a la población. Cuando todas las unidades están ocupadas al mismo tiempo, el sistema de emergencias puede tardar demasiado o pedir a los pacientes que esperen. En algunos casos, dijo Tovar Serrano, las personas heridas terminan trasladándose en vehículos particulares o incluso por sus propios medios.

La saturación también se agrava en los hospitales públicos. El delegado señaló que, al llegar a urgencias, las ambulancias pueden quedar detenidas porque no hay camas disponibles para recibir al paciente. Eso deja fuera de servicio tanto la unidad como la camilla.

Cruz Roja impulsa una propuesta para obtener recursos mediante un pequeño donativo en el refrendo vehicular anual. Tovar Serrano dijo que la institución cuenta con personal capacitado, pero sin más ambulancias la atención seguirá siendo insuficiente. (Foto: Especial)