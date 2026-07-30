Faltan 10 mil maestros para cubrir aulas en Chiapas

– La CNTE advierte que la falta de docentes golpea a comunidades rurales; las protestas quedan en pausa hasta 2027 –

Chiapas arrastra un déficit de al menos 10 mil maestros, una carencia que afecta con mayor fuerza a las comunidades rurales y que seguirá pendiente al inicio del ciclo escolar 2026-2027, advirtió Isael González Vázquez, dirigente de la CNTE en el estado.

El señalamiento surge mientras el magisterio nacional acordó poner en pausa sus movilizaciones durante el resto del año y trasladar las protestas hasta 2027. La decisión ocurre después de casi tres semanas de acciones y en vísperas del regreso a clases, previsto para el 31 de agosto.

González Vázquez sostuvo que las demandas centrales siguen siendo la abrogación de la Reforma Educativa, modificaciones a la Ley del ISSSTE y participación en el reparto de plazas, tema que todavía se discute en mesas bilaterales.

La Secretaría de Educación Pública informó que el ciclo concluirá el 13 de julio de 2027 y tendrá 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria. Antes del arranque, del 24 al 28 de agosto, se realizará la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Durante el ciclo habrá ocho sesiones ordinarias del CTE y suspensiones en fechas oficiales. Aunque el regreso a las aulas se perfila sin nuevas protestas inmediatas, el déficit de docentes, las plazas y las condiciones laborales seguirán en la mesa hasta que el diálogo político se retome el próximo año.