Falta de lluvias amenaza 40% del maíz en la Frailesca

– Productores de Villacorzo ya ensilan parte del cultivo y advierten que no cuentan con seguro agrícola ante pérdidas –

La falta de lluvias mantiene en riesgo hasta 40 por ciento de los cultivos de maíz en la región Frailesca de Chiapas, donde productores de Villacorzo temen perder parte de la próxima cosecha si la sequía se prolonga.

Amir Cambrano Arroyo, comisariado ejidal de Villacorzo, señaló que algunos campesinos ya comenzaron a ensilar el maíz y el follaje ante la incertidumbre sobre la producción. También buscan apoyo de distintas dependencias, debido a que actualmente no cuentan con un seguro agrícola que permita amortiguar posibles pérdidas.

El panorama contrasta con el ciclo de 2025, cuando el centro de acopio de Alimentación para el Bienestar en Villacorzo recibió alrededor de 11 mil 300 toneladas de maíz, una cifra superior a la de años anteriores.

José Antonio Rodríguez Preciado, responsable del centro, explicó que cerca de 700 productores accedieron a un precio de garantía de siete mil pesos por tonelada, más 200 pesos para flete. Parte del grano fue enviada a Oaxaca y Tabasco.

Cambrano Arroyo estimó que solo en Villacorzo existen alrededor de 2 mil productores de maíz. Aunque el esquema de comercialización del año pasado mejoró los ingresos, la preocupación ahora está en el campo: sin lluvias suficientes y sin seguro agrícola, una parte importante de la cosecha permanece en riesgo.